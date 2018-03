Lista: De nya butikera i AMF:s nya satsning The Lobby

– The Lobby är en social mötesplats där nya shoppingupplevelser möter evenemang och umgänge. För att uppnå det behövs en bra mix av nya varumärken och etablerade aktörer som tänker nytt. Det vågar jag påstå att vi lyckats med i The Lobby, säger Annelie Gullström affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

The Lobby öppnar på Regeringsgatan 61 och innehåller 900 kvm, fördelat över två våningar. Läs mer om hyresvillkoren i The Lobby och se några bilder och illustrationer här.

Bland de som är på plats den 5 april finns flera internationella varumärken som inte tidigare haft fysiska butiker i Sverige. Däribland schweiziska Ici Maintenant kända för sina exklusiva broderade och paljettklädda kjolar, New York-baserade slow fashion-varumärket Visantine samt Viu – en innovativ glasögontillverkare. Samt Berlinbaserade Horizn Studios med sina smarta resväskor.

– Det finns många synergier mellan Horizn Studios och The Lobby. Vi utmanar båda traditionella affärsmodeller och ger handeln friskt luft att andas. Vi är stolta över att vara med i lanseringen av The Lobby och ser fram emot det som kommer att vara början på ett framgångsrikt samarbete, säger Stefan Holwe, VD och Founding Partner, Horizn Studios.

Från Sverige kommer flera aktörer. Bland dem nystartade Alkeback, modevarumärket Ahlvar Gallery, World Market Sthlm, som är kända för sin ”I Am Your Sister” t-shirt, den digitala hår- och skönhetssalongen Dashl samt e-handelsraketen Duffler.

– Med The Lobby flyttar vi ut från webben in till det fysiska rummet. Det ger en möjlighet att få människor att känna, prova på och bygga en starkare relation till både våra produkter och vårt varumärke, säger Anna Alkebäck grundare av Alkeback.

The Lobby kommer också att rymma flera större traditionella varumärken. Exempelvis Garnment Spa Electrolux som bjuder in till kläd-spa och kosmetikkedjan KICKS som bland annat genom skönhetsexperter erbjuder besökare en snabb makeup/touch-up.

– I takt med att digitaliseringen inom vår bransch ökar blir det allt viktigare att i det fysiska mötet med konsumenten hitta en värdeskapande upplevelse. Vi sökte efter en innovativ partner för att husera vårt nya initiativ The Laundry Spa, som fokuserar på modern och hållbar klädvård, säger Erika Boström, Consumer Activation Manager på Electrolux.

The Lobby kommer likt ett livsstilsmagasin uppdateras med nytt innehåll. Ett exempel är magasinet Scandinavian Man som editerar en del av The Lobby och går live med sitt magasin tillsammans med flera av sina annonsörer. I The Lobby finns också Cavabaren som har frukost, lunch och after work.