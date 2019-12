Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

23 nya butiker eller handelskoncept: Brothers, Daniel Wellington, DinSko, Glitter, Guldfynd, iDeal of Sweden, Intimissimi, IvyRevel popup, JD Sports, Kicks, NA-KD popup, Nespresso, Normal, P.U.S.H, Polarn O. Pyret, Pressbyrån Butik, Pressbyrån Kiosk, Rituals, Stjärnurmakarna, Telenor, Thomas Sabo, Victoria’s Secret samt World of Toys. 12 nya kaféer eller restauranger: Bastard Burgers, Eggs Inc., Fu-Do, Hawaii Poké, Joe and The Juice, Jungle Juice Bar, Oolong Teahouse, Panini Internazionale, Regeringsgatan 21, Subway, The Fishery and the Farm Family samt Vete-Katten. 1 servicekoncept: One Hundred restrooms Källa: AMF Fastigheter

AMF Fastigheter har riktigt snabbt fyllt upp Swedbanks tidigare kontorslokaler i Urban Escape, med två hotell och ett flertal nya kontorshyresgäster. Flera av förhyrningarna har dessutom, enligt Fastighetsvärldens kännedom, ägt rum till några av marknadens högsta kontorshyror.

När det gäller butikslokalerna i den helt nybyggda fastigheten, i hörnet Hamngatan och Regeringsgatan, är numera det mesta uthyrt och inflyttat nära det gäller gatuplan. En våning upp är situationen det omvända – nästan alla lokaler står fortfarande tomma.

”Inom kort kommer även Gallerians övre plan att fyllas med upplevelser inom mat, umgänge och träning. Näst på tur här är en japansk kedja som kommer att öppna sin första butik i Sverige redan före jul.”, skriver AMF i ett pressmeddelande om det övre planet.

Den första butiken (och hittills nästan den enda) butiken på det övre våningsplanet är Kicks som slog upp portarna 24 januari 2019. Kedjan hyr totalt 1.500 – fördelat över tre våningsplan. Därefter har det inte hänt så mycket på det andra våningsplanet. Ett tag hade Isabella Löwengrip en verksamhet där, men den stängdes ganska snabbt. Det presenterades som en långsiktig satsning, men AMF Fastigheter har senare för FV hävdat att det var en pop-up. Löwengrip själv har berättat om felsatsningen i Gallerian/Urban Escape, läs mer här. Bolaget Nordic Tech House finns dock kvar som hyresgäst.

Det finns även en popup-butik om hela 1.000 kvm på andra våningsplanet – som vänder sig till skateboardintresserade. Den finns i hörnet av den nybyggda delen där det i den tidigare byggnaden fanns en stor leksaksbutik, BR-Leksaker.

Butikernas i gatuplanet i den nya byggnaden har fyllts upp relativt snabbt, med bland annat en stor flaggskeppsbutik för Victoria’s Secret, läs mer här. Det är en av få fullsortimentsbutiker för kedjan i Europa.

Den som besöker Gallerian, som invigdes 1976, möter en nästan helt ny handelsplats. AMF Fastigheter har investerat i nya material och i ny inredning samt gjort flera ombyggnationer.

”Nya” Gallerian är snart färdigställd och under året har ett stort antal nya butiker och restauranger öppnat. Antalet nytillkomna aktörer sedan ombyggnationen uppgår hittills till 36 stycken. 23 utgörs av nya butiker eller handelskoncept, 12 av nya restauranger eller kaféer och ett serviceställe. Ytterligare nyheter är att vänta redan under december, utlovar AMF Fastigheter.

– Vi är oerhört stolta över den snabba utvecklingstakt Gallerian har upplevt under året. Målsättningen har varit att skapa Stockholms mest dynamiska och kontrastrika handelsplats med ett brett utbud av shopping och upplevelser. Vi vill ha en bred mix av inspirerande aktörer för både vardag och fest, för både handel och umgänge. Vi känner att vi är på god väg att uppfylla målet, säger Cecilia Åkesson, centrumchef för Gallerian.

I samband med omvandlingen av Gallerian har cirka 5.000 kvm ny retailyta tillkommit och flera unika handelskoncept har öppnat under året, se faktarutan. Victoria’s Secret är ett annat. Butiken är Victoria’s Secrets första strategiska cityetablering och den första flaggskepsbutiken i Skandinavien. Även DinSko samt World of Toys lanserade nyligen nya butikskoncept och totalt har sju flaggskeppsbutiker hittills öppnat sedan omvandlingen i Gallerian. Med danska butiken Normal som öppnade under november har även en lågpriskedja gjort entré i Gallerian.

Samtidigt har Gallerian storsatsat på det kulinariska utbudet och restauranger som Regeringsgatan 21, The Fishery and the Farm Family och Bastard Burgers har öppnat. Matutbudet har mer än fördubblats under året. Med hjälp av en ny entré från Brunkebergstorg har 10-talet restauranger runt och ovanför torget fogats samman med matutbudet i Gallerian och skapat ett nytt restaurangkluster i city.