Linnéa Kylberg utses till vice vd på Trophi

Linnéa Kylberg har varit en del av Trophi sedan 2017 och har i sin roll som CFO haft ett övergripande ansvar för bolagets finansiella styrning, rapportering och kapitalmarknadsrelationer.

Hon har en mångårig bakgrund som revisor på EY, med särskild inriktning mot fastighetssektorn.

Som vice vd kommer Linnéa Kylberg, utöver sin CFO-roll, att ha ett utökat ansvar för bolagets strategiska utveckling och transaktionsarbete.

– Linnéa har spelat en central roll i Trophis utveckling under många år. Hennes djupa förståelse för verksamheten, i kombination med ett starkt affärsfokus, gör henne mycket väl lämpad för rollen som vice vd, säger Johan Augustsson, vd på Trophi.