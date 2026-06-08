LINK Arkitektur vinner globalt pris för Spritfabriken i Eslöv

Spritfabriken i Eslöv vinner internationella arkitekturpriset A+Awards, i kategorin Residential Adaptive Reuse, Popular Choice.

Projektet är ett exempel på återbruk, där ett övergivet industrikomplex har omvandlats till moderna bostäder och kontor – och samtidigt bevarat sin arkitektoniska identitet.

Spritfabriken är utvecklat i nära samarbete mellan beställaren Eslövs Bostads AB, LINK Arkitektur, Sydväst landskapsarkitektur, NCC och Brukspecialisten.

– Detta är stort! Återbruk och transformation är komplexa processer som kräver helt nya kompetenser. Det finns massor av potential i fabriker runtom i världen, så det är bara att kavla upp ärmarna, säger Marius Lorentzen, ansvarig arkitekt tillsammans med Alexandra Adriani på LINK Arkitektur.

– Det är ett kvitto på att vi fattade rätt beslut med ombyggnationen och att vi har lyckats med det vi föresatte oss – att sätta Eslöv på kartan, säger Kristina Forslund, vd för Eslövs Bostads AB.