LINK Arkitektur står på sig om bostäder – efter fiaskot

Redan under H22 City Expo presenterade LINK Arkitektur en kreativ lösning på hur den gamla sjukhustomten i Helsingborg kan transformeras till ett levande kvarter. Bygget av en större psykiatribyggnad avbröts till förmån för en utredning av ett helt nytt sjukhus. LINK Arkitektur presenterar nu ett förslag för sjukhustomten i Helsingborg – som tar tillvara den redan byggda grunden.

Intill Helsingborgs lasarett har en stor tomt lämnats till sitt öde. Här planerades en större psykiatribyggnad, men under pågående byggnation avbröts projektet till förmån för en utredning av ett helt nytt sjukhus. Frågan om hur tomten i stället ska nyttjas på bästa sätt till stadens invånare kvarstod. Tills nu. Stadens politiker tog nyligen ett beslut om att återställa tomten till parkeringsplats, men LINK Arkitektur ser större potential än så för platsen.

Att återbruka grundplattan och parkeringskällaren som redan står klara, är ansvarsfullt både avseende ekologisk och ekonomisk hållbarhet. LINK Arkitektur har utrett olika funktioner för tomten och grundplattans förutsättningar. Tack vare deras djupgående kunskap om projektet har de effektivt kunnat ta fram ett förslag som är realistiskt att genomföra.

– Vårt förslag ger helsingborgarna både de parkeringsplatser som det finns behov för – källarplanet med 300 parkeringsplatser är faktiskt redan byggt – men de får mer än så. Vi har arbetat fram ett detaljerat förslag som fungerar i praktiken, utan att den investering som har gjorts hittills går till spillo. Med förslaget vill vi visa att det går att behålla grunden, tillgodose behovet av parkering, bostäder och verksamheter och samtidigt tillföra ett värde till platsen, säger Alexandra Adriani, regionchef på LINK Arkitektur.

LINK Arkitektur har tagit fram ett förslag som både kan rymma bostäder i varierad storlek, verksamheter, skolor och kontor. För att få in tillräckligt mycket dagsljus har byggnadsvolymerna en terrassering. Gemensamma takterrasser ger en magnifik utsikt över sundet och främjar social hållbarhet. En publik bottenvåning bjuder in staden, skapar plats för spontana möten och banar väg för en levande stadsdel.

– Efter att ha arbetat med platsen och stommen redan när den var tänkt som en sjukhusbyggnad är vi väl insatta i varenda centimeter av det här huset. Därför kan vi med säkerhet säga att det finns en stor potential och möjlighet att bevara grunden. Vi har lagt mycket arbete på att testa olika funktioner och ser att det kan bli en riktigt fin mixed-use med bland annat bostäder, butiker, skola, kontor och hälsocentral En så fin och central tomt förtjänar att tas om hand och utvecklas till en självklar del av stadens identitet, säger Marius Lorentzen, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Tomten och grunden har lämnats orörd i flera år, men LINK Arkitektur menar att detta kan bli startskottet på ett storskaligt återbruksprojekt till glädje för hela staden. Det här är inte en lösryckt idé, utan ett väl genomarbetat förslag som skulle ge Helsingborg det levande kvarter som är så efterlängtat.