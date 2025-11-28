Lindbäcks vinner anvisning i Umeå

Projektet BARK i korthet: Cirka 190 lägenheter i Olofsdal.

Attraktiva bostäder i varierande storlekar och upplåtelseformer för att främja mångfald.

Gröna innergårdar och stråk som knyter kvarteret med omgivande natur.

Integrerade sociala ytor som lekplatser, grillplatser och mötesplatser.

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Byggstart planerad till 2027.

– Projektet ligger helt i linje med vår ambition att utveckla prisvärda bostäder i starka tillväxtmarknader. Bark i Umeå är ett attraktivt tillskott i vår kommande projektportfölj, säger Fredrik Hemborg, vd, Lindbäcks Projektutveckling.

Lindbäcks Projektutveckling har tillsammans med Ahlqvist & Almqvist vunnit en markanvisningstävling för området Olofsdal i Umeå. Olofsdal är ett centralt och attraktivt område nära Universitetsstaden och i närområdet finns utbyggd service och goda kommunikationsmöjligheter. Projektet omfattar sex huskroppar i trä med cirka 190 lägenheter med både hyresrätter och bostadsrätter. Fastigheten är detaljplanelagd, byggstart är planerad till början av 2027 med etappvis färdigställande från 2028.

Fredrik Hemborg, vd, Lindbäcks Projektutveckling:

– Umeå är en stad i ständig utveckling – där natur, kultur, näringsliv och framtid möts. Med kvarteret Bark vill vi bidra till denna utveckling med bostäder för olika målgrupper. Projektet och det fina läget kommer att attrahera både studenter, unga vuxna, barnfamiljer och äldre. Det känns verkligen roligt att Umeå välkomnat vårt förslag med fokus på hållbarhet, gemenskap och välbefinnande. Det är så vi vill framtidssäkra Umeå och bygga vidare på stadens identitet som Sveriges mest dynamiska universitets- och kulturstad.

Britt Almqvist, arkitekt, Ahlqvist & Almqvist arkitekter:

– Här i Olofsdal möts människor, arkitektur och natur i ett levande samspel – bara en kort cykeltur från Umeå universitet och stadens centrum. Bark – vårt motto – symboliserar det naturliga skyddet – ett lager som omsluter, värmer och förlänger livet. Precis som trädets bark vill vi forma en miljö som ger trygghet, styrka och framtidstro. Arkitekturen får sin identitet genom trä – i stomme, fasad och detaljer – där trädet med barkens textur inspirerar kvarterets uttryck: ett levande skal skyddar och omsluter kvarteret med en varm insida för gemenskap, hållbarhet och tidlös skönhet.