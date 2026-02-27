Lindbäcks och Rawi hoppar av projekt i Piteå

Sedan 2018 har Piteå kommun fört dialog med Lindbäcks och Rawi kring utvecklingen av kvarteret. År 2023 tecknades markanvisningsavtal med respektive part för uppförande av cirka 300 nya bostäder.

Under det senaste året har dialogen intensifierats med fokus på genomförandefrågor och villkor för marköverlåtelse. I takt med att marknadsförutsättningarna förändrats och de ekonomiska förutsättningarna för projektets genomförande påverkats har byggherrarna gjort en samlad bedömning av projektets genomförbarhet.

Utifrån denna bedömning har Lindbäcks och Rawi meddelat Piteå kommun att de i nuläget inte ser tillräckliga förutsättningar för att genomföra projektet i den form och inom den tid som tidigare planerats. Mot den bakgrunden har Piteå kommun, i samförstånd med byggherrarna, beslutat att avsluta markanvisningarna inom kvarteret Rönnen.

– Vi har haft en bra och konstruktiv dialog med både Lindbäcks och Rawi genom hela processen. Även om vi inte landar i ett genomförande den här gången ser vi positivt på framtida möjligheter att samarbeta. Nu ser vi över hur vi kan gå vidare med utvecklingen av kvarteret Rönnen, som är en viktig del i utvecklingen av centrala Piteå. Vi ser fortsatt ett behov av fler bostäder, säger Magnus Nyström, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Piteå kommun kommer nu att analysera möjliga vägar framåt för området och se över vilka alternativ som finns för den fortsatta utvecklingen, inklusive möjligheten att föra dialog med andra potentiella exploatörer

– Som fastighetsägare och arbetsgivare i Piteå är vi både beroende av och engagerade i Piteås utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med kommunen i de andra stadsutvecklingsprojekt som vi är involverade i, säger Hans Lindbäck, VD Lindbäcks Fastigheter

– Även om vi bedömer att tidpunkten inte var optimal just nu, är vi fortsatt mycket intresserade av att utveckla kvarteret Rönnen. Skulle kommunen inte hitta någon annan aktör ser vi gärna att dialogen återupptas framöver, säger Björn Wikstén, VD RAWI Fastigheter AB.