Lina Brolin ny transaktionschef på Castellum

Lina Brolin blir ny transaktionschef på Castellum. Hon har varit anställd på Castellum sedan april 2022 och har sedan juli 2023 varit transaktionsansvarig.

Hon tillträder den nya rollen den 1 juni och rapporterar till CFO. Tiden före Castellum arbetade hon i över elva år på Vasakronan där hon bland annat hade tjänsten som investment manager.

– Lina har bidragit med ett mycket bra jobb inom Castellum och har gedigen kompetens inom transaktioner. I sin nya roll kommer hon att leda transaktionsavdelningen och fortsätta bidra med stort kunnande och god affärsförståelse. Vi ser framför oss en ökad transaktionshastighet för att förbättra avkastningen, säger Christoffer Strömbäck, CFO, Castellum AB.