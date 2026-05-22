Lilium säljer för 660 mkr till Episurf

Episurf Medical har ingått avtal om förvärv av en portfölj bestående av 45 bilprovnings- och logistikfastigheter från Lilium om totalt nästan 60 000 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 660 miljoner kronor.

Colliers var rådgivare till säljaren.

Förvärvet tillför Episurf en portfölj av bilprovnings- och logistikfastigheter med hyresintäkter om ca SEK 49 mn per år och ett driftnetto om ca SEK 41 mn.

– Lilium-förvärvet är ytterligare ett steg i att bygga vår fastighetsplattform. Lilium-förvärvet utökar vår exponering mot industrifastigheter och tillför en portfölj med starkt kassaflöde och stabila hyresgäster, säger Jens Andersson, vd på Episurf Medical.

– Det är med stor glädje som Lilium Fastigheter genom denna strukturaffär nu kan konstatera att vi kommer att bli en av de större aktieägarna i Episurf Medical. På så sätt kan vi framför allt också erbjuda aktieintresserade norrlänningar, då huvuddelen av fastigheterna finns längs norrlandskusten, möjligheten att förvärva aktier i den fina logistikportfölj som vi byggt upp under drygt 15 år. Vi är också övertygade om att Episurf Medical kommer att utveckla portföljen ytterligare och att bolaget, tillsammans med sitt nuvarande fastighetsinnehav och framtida förvärv, kommer att vara en stabil och lönsam aktieinvestering, säger Peter Gotthardsson, styrelseordförande i Lilium.

Fastighetsportföljen består av 45 fastigheter, primärt bilprovnings- och logistikfastigheter med fokus på industriell infrastruktur, i Sverige.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 660 mn. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 49 mkr och driftnettot (NOI) till cirka 41 mkr.

Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2026.

Köpeskillingen finansieras genom emission av B-aktier om ca SEK 264 mn till en kurs om 0,08 kronor per B-aktie, ett konvertibelt lån om SEK 198 mn med 24 månaders löptid, samt via bankfinansiering.

Konverteringskursen bestäms av tidpunkten för påkallad konvertering: 0,085 SEK (8,5 öre) per B-aktie de första sex månaderna, 0,090 SEK (9,0 öre) under de följande tolv månaderna och 0,095 SEK (9,5 öre) under de avslutande sex månaderna.

Emissionen av B-aktier och konvertering av konvertibla lån kan medföra en utspädning för befintliga aktieägare om upp till ca 56 procent baserat på det nuvarande antalet registrerade aktier. Räknat på samtliga emitterade och kontrakterade aktier före förvärvet (fullt utspädd basis) uppgår utspädningen till ca 15,1 procent.

Den 30 december 2025 meddelade Episurfs styrelse att Bolaget beslutat att förvärva fastighetsbolag för att bredda sin verksamhet och stärka sin finansiella ställning. Episurf har därefter ingått avtal om förvärv av Frusipe Intressenter Target 1 AB, KlaraBo Empire Holding AB, Mofast Invest II AB samt en fastighetsportfölj från Botrygg AB.

Med förvärvet av fastighetsportföljen från Fastighetsaktiebolaget Lilium fortsätter Episurf att bygga sin nordiska fastighetsplattform med fokus på kassaflöde och avkastning. Baserat på redan signerade fastighetsförvärv väntas Episurfs fastighetssegments årliga hyresintäkter på pro-forma-basis efter förvärvet att öka från ca SEK 285 mn till ca SEK 334 mn, och de totala fastighetstillgångarna från ca SEK 3 350 mn till ca SEK 4 010 mn.

Stabila hyresgäster som Opus Bilprovning, Svensk Bilprovning, Däckia, Polismyndigheten och Byggmax säkerställer förutsägbara intäkter och stödjer Bolagets fortsatta tillväxt.

Portföljen består av 45 fastigheter i Sverige med en total uthyrbar area om ca 59 095 kvm och en tomtareal om ca 482 000 kvm. Portföljen består primärt av bilprovningsfastigheter, med bilprovningsrelaterade intäkter som utgör cirka 60 % av de totala hyresintäkterna. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 660 mn med en NOI-yield om 6,3 procent och en WAULT om 2,7 år. Uthyrningsgraden uppgår till 99,2 %.