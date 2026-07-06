Lidl öppnar butik hos Castellum i Sisjön

Lidl fortsätter sin expansion och etablerar en helt ny butik i ett av Sveriges största och mest expansiva handelsområden, Sisjön i Göteborg. Den nya butiken, som byggs enligt Lidls senaste koncept, beräknas öppna i början av 2027. Hyresvärd blir Castellum.

Lidl har tecknat avtal med fastighetsägaren Castellum om en ny butikslokal i det livliga handelsområdet Sisjön. Förvandlingen av fastigheten har redan påbörjats, och det är byggbolaget RO-gruppen som har fått i uppdrag att ansvara för ombyggnationen.

– Vi ser verkligen fram emot att öppna i Sisjön. Det är ett av Göteborgs och hela Sveriges absolut största och viktigaste handelsområden, och vi har länge velat stärka vår närvaro här, säger Christoffer Wennergren, fastighetschef på Lidl Sverige.

Den nya butiken byggs enligt Lidls allra senaste butikskoncept, vilket innebär ett stort fokus på färskhet, ljusa och luftiga lokaler och ett tydligare och enklare flöde för kunderna. Besökarna kommer att möta en stor bake off-avdelning med färskt bröd varje dag, dagliga leveranser av marknadens billigaste frukt och grönt* samt ett brett utbud av såväl svenskproducerad mat som utländska delikatesser.

För att göra köpupplevelsen så smidig som möjligt har butiken cirka 100 parkeringsplatser i direkt anslutning till entrén.

– Med vårt senaste butikskoncept och 100 parkeringsplatser precis utanför dörren kommer vi att kunna erbjuda boende och pendlare i området en extremt smidig och prisvärd veckohandling, säger Christoffer Wennergren.