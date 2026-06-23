Lidéns utökar i populär stadsdel i Linköping

Lidéns har, via dotterbolag, den 17 juni tecknat avtal om förvärv av byggrätter för cirka 70 nya bostäder i den nya stadsdelen Ekängen i Linköping. Säljare är Stensätter Mark AB.

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Tango har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

Affären genomförs som en bolagsaffär och tillträdet sker vid lagakraftvunnen detaljplan. De förvärvade byggrätterna avser en kombination av villor, radhus och flerbostadshus.

– Genom förvärvet så utökar vi vår möjlighet att bygga ännu mer i Linköpings populäraste stadsdel där vi redan är etablerad, säger Magnus Lidén, vd Magnus Lidén Fastigheter AB.

Cedra har varit legal rådgivare åt köparen. Advokatfirman Landahl har varit juridisk rådgivare till säljaren.

Lidéns äger fastigheter i Stockholm och Linköping.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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