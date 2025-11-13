Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskiold tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”

Vakansen för kontor minskar i Göteborg

En betydande nyproduktion har skickat upp vakansgraden i Göteborg rejält. Med färre projektstarter har trenden nu brutits.

Thon lägger bud på Thon

Norska Thon Eiendomsselskap med fastigheter för 55 miljarder på väg bort från börsen. Fyra svenska köpcentrum ingår.

SBB:s omvandling – bit för bit

Stora affärer och iskyla i skuldförhandlingar.

Castellum storbantar – skär i ledningsgruppen

Stor nedskärning på huvudkontoret när 45 tjänster ska bort.

SBB i megatransaktion för 32 miljarder

Norska PPI tar över samtliga samhällsfastigheter som SBB fortfarande äger.

Stigande priser på privatmarknaden enligt SHB

Ökad köpkraft och minskad osäkerhet ger positiv skjuts.
Statens Fastighetsverk har många fastigheter med höga kulturvärden som kräver särskilt underhåll. Här är Södra bankohuset i Gamla Stan

Riksrevisionen granskar SFV

Flera åtgärder mot eftersatt underhåll och bättre fart på försäljningar.
Projekt

Skräddarsydda Sture ska locka till shopping

Ett av Stockholms innerstads största kvarter genomgår en rejäl omdaning för att locka till shopping.

Sålde Intea-aktier för 2,1 miljarder

Succéutvecklingen gav möjlighet sälja trots ”Lock-up”.

Prisma skapar ny handelsplats i Osby

Byggstart är planerad till det första kvartalet 2027 och färdigställande under det första kvartalet 2028.

Engelbert anlitar stjärnadvokater

Oscar Engelbert har inför kommande förhör kring misstänkta brott i bolag kopplade till honom anlitat advokaterna Filip Rydin och Slobodan ...
Innovation Properties, Barings. Åkersberga.

Barings köper projekt med 262 lägenheter i Åkersberga

Andra stora bostadsprojektet mellan parterna.

