Köper i Stockholm och Linköping
FV berättar om de fyra fastigheterna.
FV berättar om de fyra fastigheterna.
Kontorsprojektet nu uthyrt till 93 procent.
Politiker: ”Det tillhör inte vanligheterna att vi avslutar ett avtal så här”.
Ser goda möjligheter till att växa ännu mer inom livsmedelsfastigheter.
Nytt projekt på gång och stor efterfrågan. Se bilder på hur det kommer att se ut.
✓ 135 rum. ✓ Delvis stått tomt sedan 1959. ✓ Unikt hotell. ✓ ”Helt extraordinärt läge”.
Miljardaffär med 33 fastigheter klar. Läs FV:s bedömning av priset.
Friköper en tomträttsfastighet för att skapa 19 000 kvm nya byggrätter.
Delar ut ny markanvisning, läs om buden. Förändrade villkor för Fastpartners storsatsning.
”Vi är övertygade om att de nya hyresgästerna både kommer att förvalta det arvet och ta in huset i en helt ny era”.
Fortfarande misstänkt för grovt penningtvättsbrott.
FV Granskar: Nästan oligopol. Läs en kartläggning av ägarförhållandena i Stockholm CBD.
Slår upp portarna i smått kokande stadsdel.