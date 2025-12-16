Lerstenen och Selbergs förvärvar byggrätter i Umeå
Fastighetsbolaget Lerstenen har tillsammans med Entreprenadbolaget Selbergs förvärvat två kvarter med fastigheter som utgörs av cirka 29.000 kvm byggrätter med färdiga detaljplaner, varav cirka 27. 000 kvm avser bostäder. Duon vill bygga cirka 300 bostäder på platsen. Säljare är Wästbygg Gruppen.
Resterande byggrätt är för centrumändamål och skulle till exempel kunna inrymma en dagligvarubutik. Kvarteren Syrenen och Almen är belägna i det etablerade och attraktiva bostadsområdet Grisbacka i centrala Umeå. Fastigheterna har tidigare använts för bland annat möbelbutik och bilverkstad.
Säljare är Wästbygg Gruppen genom sitt koncernbolag Rekab. Wästbygg har avyttrat fastigheterna som ett steg i en beslutad omställning att avveckla projektutveckling inom affärsområdet Bostad.
Förvärvet görs i bolagsform till ett överenskommet fastighetsvärde om totalt cirka 92 mkr före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt.
För Lerstenen ligger affären helt enligt plan efter vårens stora försäljning av kommersiella fastigheter till Diös. Att fokusera på hyresbostäder och främst genom utveckling av egna projekt för långsiktig förvaltning. Sedan i våras har Lerstenen tecknat två markanvisningsavtal med Umeå Kommun och nu detta förvärv på den privata marknaden.
Selbergs har sedan två år tillbaka en uttalad ambition att utveckla egna projekt som komplement till den befintliga och växande entreprenadverksamheten, gärna i partnerskap med andra investerare eller fastighetsutvecklare. Detta blir Selbergs sjätte projekt som man är delägare i.
– Otroligt spännande affär och möjlighet för både Lerstenen och Selbergs. Inte så ofta man får möjlighet att komma över en så pass stor och välbelägen byggrätt till ett rimligt pris. Nu ska vi tillsammans arbeta fram hur vi bäst disponerar de bägge kvarteren. Men en grundidé är att utveckla cirka 100 hyresrätter i ett projekt och drygt 200 bostadsrätter i kanske två till fyra projekt eller etapper. Dessutom ser vi väldigt gärna att vi hittar en aktör som vill driva dagligvaruhandel i bottenplan närmast Backenvägen. Det skulle möjliggöra en tidigare byggstart och göra området än mer attraktivt, säger Erik Sällström, vd Lerstenen och Fredrik Holmström, vice vd Selbergs i ett gemensamt uttalande.