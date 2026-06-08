Leksandsbostäder bygger ut för 390 mkr

Leksandsbostäder ska utföra om- och tillbyggnad av Edshults särskilda boende – med totalt 121 lägenheter. Skanska får uppdraget värt cirka 390 miljoner kronor.

Uppdraget att bygga om och bygga till Edshults särskilda boende i Leksand omfattar totalt 121 lägenheter samt trädgårdsmiljön utanför boendet.

Skanska har fått uppdraget från allmännyttans Leksandsbostäder – värt cirka 390 miljoner kronor.

Byggstart är planerad att ske under tredje kvartalet 2026. Arbetet beräknas vara färdigt under 2030.