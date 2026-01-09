Leica Geosystems hyr av AL vid Liljeholmsstranden

Leica Geosystems väljer att flytta sitt kontor till Atrium Ljungbergs fastighet vid Liljeholmsstranden. Avtalet skrevs i december 2025 och omfattar drygt 800 kvm. Tidigare var H&M stor hyresgäst i området. Leica lämnar Kista.

Leica Geosystems, en del av Hexagon, är ett av världens mest prestigefyllda varumärken inom mätteknik.

– Vårt nya kontor, med sitt läge nära vatten, en lugn innergård, och nära kommunikation ger oss en inspirerande miljö där vi kan fokusera på det som är viktigast – att skapa lösningar som gör skillnad för våra kunder. Här får vi bästa förutsättningarna att leverera produkter och tjänster i världsklass, säger Michele Costa, produktansvarig för Cloud & Software på Leica Geosystems.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Leica som hyresgäster. Att de väljer Liljeholmen bekräftar kvaliteten i vårt erbjudande. Här får företag en levande stadsmiljö med stark service, kommunikationer och platsupplevelser som bidrar till att attrahera och behålla talang, säger Alexander Yü, leasing manager Atrium Ljungberg.

En central del i utvecklingen av fastigheten är den stora satsningen på husets terrasser. Nästan alla lokaler på Liljeholmsstranden 3 och 5 får egna terrasser, vilket skapar unika möjligheter att förlänga arbetsplatsen utomhus. Atrium Ljungberg ansvarar för design och förvaltning, med fokus på grönska och smarta lösningar som inspirerar och stärker både arbetsglädje och gemenskap.

Leica Geosystems har idag sitt kontor på Kronborgsgränd 21 i sydvästra Kista. Hyresvärd där, i fastigheten Kolding 4, är Technopolis. Fastigheten ligger i delområdet Ärvinge och ägdes tidigare av just Atrium Ljungberg.

