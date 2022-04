Lavén: ”Arbetar för att parera de utmaningar vi står inför”

Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 743,4 Mkr (505,3) och rörelseresultatet till 37,4 Mkr (29,6).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (40,6).

• Kvartalets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 43,6 Mkr (60,5) och resultat per aktie till 2,86 kr (3,94).

• Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 915,0 Mkr (1 676,9) och eget kapital per aktie till 123,68 kr (108,36).

• Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 659,5 Mkr (453,9).

• Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 192 (117) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.

• Antal sålda bostäder uppgick till 122 (88).

• Enligt IFRS uppgick intäkterna till 777,7 Mkr (261,4) och rörelseresultatet till 68,5 Mkr (18,2). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 74,3 Mkr (51,3) motsvarande 4,84 kr per aktie (3,39).

Kommentar från vd Carola Lavén:

– Besqabs verksamhet har under det första kvartalet fortsatt att utvecklats i enlighet med vår utstakade plan. Vi har säljstartat nya projekt, produktionsstartat fler lägenheter och har en ny rekordnivå vad gäller bostäder i pågående produktion.

– Vi fortsätter att fokusera på våra mål och strategier för 2023 samt vår fortsatta långsiktiga utveckling. Samtidigt arbetar vi för att parera de utmaningar vi står inför idag med det osäkra världsläget med kriget i Ukraina, den globala bristen på råvaror och energi samt stigande inflation och höjda marknadsräntor.

– Jag har dock stor tilltro till vår kompetens och affärsmodell som visat sig vara framgångsrik i utmanande tider och över konjunkturcykler. Vi har dessutom en hög försäljningsgrad i våra pågående projekt, starka finanser och goda kassaflöden från våra vårdbostäder.