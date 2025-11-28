Larsbodaprojektet får grönt ljus

Nu kan utvecklingen av 880 nya bostäder i Farsta gå vidare. Den överklagade detaljplanen har vunnit laga kraft.

Under flera år har ett detaljplanearbete drivit för fastigheten Sillö 5 i Farsta, Stockholm. Planen antogs i somras men överklagades. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagandet och planen vinner nu laga kraft.

Projektet kan ge cirka 880 nya bostäder samt syftar till en förbättrad service för området. En del i det är att omvandla en tidigare kontors- och hotellfastighet till bostäder.

Nästa fast är skaffa fler intressenter till projektet.

– Vi för diskussioner med en rad aktörer, både svenska och utländska, säger Hans Uhrus, talesperson för fastighetsägaren Farsta Sillö 5 AB till FV.

– Det här projektet betyder mer än bara bostäder. Det är en investering i framtiden för Söderort och Farsta. Med Sillö 5 skapar vi en trygg stadsmiljö med hem, service och mötesplatser, säger Uhrus.