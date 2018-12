Lars Wribe utses till ny vd i I am Home

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, har utsett Lars Wribe till ny VD. Tidigare VD Petra Wertheimer övergår i en roll som marknadschef för I am Homes moderbolag We are Tomorrow. Lars kommer närmast från Almi och har lång erfarenhet av företagande och ekonomistyrning, vilket kommer vara till stor nytta för I am Home. Lars tillträder sin nya tjänst per 15 januari 2019.

– Genom rekryteringen av Lars Wribe som VD tar vi nästa steg i I am Homes utveckling och expansion. Lars erfarenheter av att driva, styra och utveckla verksamheter kommer betyda mycket för våra framtida affärer samtidigt som det bidrar till ytterligare genomförandeförmåga i befintliga och framtida projekt, säger Niklas Andersson, grundare av I am Home.

Lars Wribe är född 1982 och är nationalekonom. Lars har tidigare arbetat som företagsrådgivare på Swedbank, och kommer närmast från Almi i Kalmar län där han haft rollen som kreditchef.

– Jag ser framemot att leda och utveckla I am Homes innovativa och kostnadseffektiva koncept med betydligt kortare ledtider än traditionell bostadsutveckling. I am Homes idé om att skapa livsglädje med hem anpassade efter människors olika behov är central om vi ska bygga hållbara städer, säger Lars Wribe, tillträdande VD för I am Home.