Lars Carlstedt ny vd vid Balticgruppen

Vid årsskiftet tillträder Lars Carlstedt som Balticgruppens nya vd och koncernchef. Han tar över efter Jonas Olsson, ägare och nuvarande vd för bolaget. Carlstedt har sedan början av 2025 varit vice vd och har en gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen.

Balticgruppen är en av Umeås största fastighetsägare. I beståndet ingår 40 fastigheter om totalt 200 .000 kvm uthyrbar area.

Jonas Olsson kommenterar beslutet så här:

– Lars är helt rätt person att leda Balticgruppen in i nästa fas. Med sin gedigna erfarenhet och sitt engagemang har jag fullt förtroende för att han – tillsammans med koncernledningen och alla medarbetare – kommer att fortsätta driva den positiva utvecklingen för både Balticgruppen och Umeå.

Så här säger Lars Carlstedt, tillträdande vd, om rollen:

– Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet. Balticgruppen är en viktig aktör i Umeå, och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med en hållbar stadsutveckling och långsiktiga investeringar.

Balticgruppen arbetar för att skapa det bästa Umeå – en attraktiv stad där det är hållbart att leva, verka och bo. Strategin är att förtäta Kunskapsstaden, området som sträcker sig från Umeå centrum till Universitetsstaden, detta genom att tillföra byggnader med en mix av bostäder, kontor och verksamheter.

En av detaljplanerna i Kunskapsstaden är Götgatsplatsen (fastighetsbeteckning Skruven 1 och 2) som i november 2025 vann laga kraft.

– Vi driver just nu tio detaljplaner i Umeå. Att detaljplanen för Götgatsplatsen har vunnit laga kraft är ett viktigt steg. Nästa steg blir att söka bygglov och sätta spaden i marken, säger Lars Carlstedt.

Han fortsätter:

– Samtidigt vill vi gå vidare med nästa etapp av Östra Station och förverkliga detta område till en levande plats, där de som bor eller verkar i området har allt de behöver runt husknuten. Det är ett projekt som har stor betydelse för platsen och staden.

Utöver detaljplanearbetet för Balticgruppen dialoger med aktörer om nya etableringar och gör viktiga lokalanpassningar till befintliga och nya kontorshyresgäster.

– Vi står väl rustade framåt. Vi har en stark och bred portfölj och en hög kompetens inom bolaget. Nu handlar det om att fortsätta göra kloka investeringar och prioriteringar, i samverkan med andra, för att bidra till Umeås hållbara tillväxt, avslutar Lars Carlstedt.

Lars Carlstedt har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och har haft flera ledande befattningar. Innan han började på Balticgruppen var han fastighetschef inom Coop Nord. Under det senaste året har han fördjupat sig i Balticgruppens strategiska arbete och projektutveckling.