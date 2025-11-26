Lantmännen i avtal om 1.900 bostäder – söker partners

Lantmännen Fastigheter och Kävlinge kommun har tecknat ett planavtal för att utveckla Åstaden, en ny stadsdel som ska ta form på det historiska sockerbruksområdet mellan Kävlinge och Furulund. Lantmännen Fastigheter söker nu affärspartners.
Korta fakta:
- Totalt planeras cirka 1.900 bostäder i tre etapper.
- Första detaljplansetappen omfattar cirka 800 bostäder.
- Lantmännen Fastigheter driver planarbetet med stöd av arkitektbyrån Fojab som generalkonsult.
- Miljöcertifieringar planeras i ett senare skede.
Åstaden får ett unikt läge vid Kävlingeån, precis mellan Kävlinge och Furulund, och blir en naturlig länk mellan orterna. Området kommer att rymma cirka 1 900 bostäder – från villor till flerbostadshus – där den industriella karaktären bevaras i en naturskön miljö. Här kommer det även att finnas handel, skola, barnomsorg och andra viktiga samhällsfunktioner.
Det strategiska läget i västra Skåne, tillsammans med Åstadens naturnära miljö och rika industrihistoria, skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling.
– Åstaden är ett omfattande fastighetsutvecklingsprojekt och vi ser stor potential i att omvandla sockerbruksområdet till en levande stadsdel. I nära samarbete med kommunen utarbetar vi nu en detaljplan som gynnar alla parter; kommunen, invånare, miljön och Lantmännen, säger Petter Melin, regionchef på Lantmännen Fastigheter.
Åstaden är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt som ska bidra till Kävlinges tillväxt och skapa nya möjligheter för boende, näringsliv och samhällsservice.
– Med både sitt naturnära och strategiska läge är Åstaden ett unikt stadsutvecklingsprojekt som kommer att bidra till att stärka kommunens attraktivitet för både boende och företag. Vi ser fram emot samarbetet med Lantmännen Fastigheter och tillsammans skapa en hållbar och levande stadsdel, säger Sofia Öreberg, chef för strategisk planering, Kävlinge kommun.
Arbetet med den första etappen av detaljplanen har inletts, i samarbete ringas fortsatt utredningsbehov in och tidsplan för fortsatt process utarbetas, med målet att planen ska kunna antas under 2028. Under planeringsfasen kommer Lantmännen Fastigheter att aktivt söka affärspartners och potentiella köpare för att realisera olika delar av Åstaden.