Länsstyrelsen kräver pengar från Fortinova

Fortinova har erhållit besked från Länsstyrelsen om att villkor kopplade till investeringsstöd för vissa bostadsfastigheter i Västra Götaland inte bedöms vara uppfyllda. Beskedet omfattar även information om delvis återbetalning av investeringsstöd, vilket bedöms till cirka 20 miljoner kronor.

Fortinovas bedömning är att kraven inte har en betydande inverkan på koncernens finansiella ställning. Koncernens avsikt är att överklaga besluten, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Fortinova hanterar för närvarande beskeden för respektive fastighet. Det är Fortinovas bedömning att det finns fortsatt osäkerhet i frågan, både inom fastighetsbranschen och hos berörda myndigheter, varför det är positivt att praxis kan komma att utvecklas.

Fortinova för en löpande dialog med berörda myndigheter och kommer att informera marknaden utan dröjsmål om ytterligare information tillkommer eller när ett slutligt beslut har vunnit laga kraft.