Länsstyrelsen ger grönt ljus för Nobel Center – igen

Länsstyrelsen ger grönt ljus för att Nobel Center ska få byggas vid Slussen. Det framgår i ett nytt beslut från myndigheten, skriver Mitt i.

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Föreningen Södermalm, Katarina hembygdsförening, Föreningen Arkitekturupproret, Stadsmiljögruppen Alternativ Stad och en privatperson överklagade beslutet.

Nu avslår Länsstyrelsen alla överklagandena.

I sitt nya beslut bedömer Länsstyrelsen att Nobel Center följer detaljplanen, uppger Mitt i.

Beslutet kan fortfarande överklagas vidare till Mark- och miljödomstolen, så ytterligare turer kan väntas.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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