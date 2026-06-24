Länsstyrelsen ger grönt ljus för Nobel Center – igen
Länsstyrelsen ger grönt ljus för att Nobel Center ska få byggas vid Slussen. Det framgår i ett nytt beslut från myndigheten, skriver Mitt i.
Föreningen Södermalm, Katarina hembygdsförening, Föreningen Arkitekturupproret, Stadsmiljögruppen Alternativ Stad och en privatperson överklagade beslutet.
Nu avslår Länsstyrelsen alla överklagandena.
I sitt nya beslut bedömer Länsstyrelsen att Nobel Center följer detaljplanen, uppger Mitt i.
Beslutet kan fortfarande överklagas vidare till Mark- och miljödomstolen, så ytterligare turer kan väntas.