Länsstyrelsen ger grönt ljus för Nobel Center – igen

Köpcentrum & Butiker 2026 • 10 sep

Köpcentrumens mörka hörn, algoritmer och förändrade konsumtionsmönster – hur ska fastighetsägare och handelsaktörer navigera i ett landskap som idag är präglat av osäkerhet och snabba temposkiftningar?

På seminariet möts branschen för att diskutera värdeskapande platser, stärkta kundrelationer och att driva framtidens retail – med allt från matdestinationer till Stockholms hetaste handelsområden på agendan.

Se fullständigt program och anmäl dig här!