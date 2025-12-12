Länsstyrelsen förlänger hos Stenvalvet i Växjö

Stenvalvet har tecknat ett nytt 6-årigt hyresavtal med Länsstyrelsen Kronoberg i Växjö. Avtalet omfattar en yta på ca 4.300 kvm och tillträde till de nyrenoverade lokalerna är planerat till mars 2027.

Länsstyrelsen har haft sin hemvist i fastigheten på Kungsgatan under lång tid, men i takt med förändrade arbetsbehov satsar Stenvalvet nu på att skapa moderna, flexibla kontorsytor åt hyresgästen.

– Vi är glada att kunna vara kvar i ett bra centralt läge och genom att modernisera och anpassa vår arbetsplats kan vi skapa en mer flexibel arbetsmiljö som bättre stödjer vår verksamhet – samtidigt som vi använder resurserna mer kostnadseffektivt. Vi ser fram mot fortsatt samarbete med vår fastighetsägare Stenvalvet, säger Carin Lamme Lind, länsråd Länsstyrelsen Kronoberg.

– Att Länsstyrelsen väljer att stanna kvar visar att fastigheten har rätt läge och förutsättningar. Tillsammans har vi tagit fram nya planlösningar som ger flexibla och ändamålsenliga lokaler i ett av stadens bästa lägen, säger Daniel Öhman, investeringschef på Stenvalvet.