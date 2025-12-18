Lansa säljer litet och tomställt i Växjö

Lansa Fastigheter har avyttrat fastigheten Mjölner 6, belägen i området Söder i Växjö. Köpare är Fagnes AB, en lokal aktör med ambition att fortsätta att utveckla fastigheten.

Fastigheten omfattar cirka 1.603 kvm uthyrningsbar area och har tidigare använts för verksamheter såsom skola. Byggnaden står i dag tom, vilket skapar goda förutsättningar för ny utveckling och anpassning utifrån framtida behov.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att kontinuerligt utveckla och optimera fastighetsportföljen. Mjölner 6 får nu en ägare med lokal närvaro och god kännedom om marknaden i Växjö, sägerCecilia Andersson, fastighetsutvecklingschef på Lansa Fastigheter.

Fagnes AB är en lokal fastighetsägare som ser potential i fastighetens läge och utformning.

Affären genomförs med tillträde i februari.