Lansa säljer litet och tomställt i Växjö

Lansa Fastigheter har avyttrat fastigheten Mjölner 6, belägen i området Söder i Växjö. Köpare är Fagnes AB, en lokal aktör med ambition att fortsätta att utveckla fastigheten.

Annons

Fastigheten omfattar cirka 1.603 kvm uthyrningsbar area och har tidigare använts för verksamheter såsom skola. Byggnaden står i dag tom, vilket skapar goda förutsättningar för ny utveckling och anpassning utifrån framtida behov.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att kontinuerligt utveckla och optimera fastighetsportföljen. Mjölner 6 får nu en ägare med lokal närvaro och god kännedom om marknaden i Växjö, sägerCecilia Andersson, fastighetsutvecklingschef på Lansa Fastigheter.

Fagnes AB är en lokal fastighetsägare som ser potential i fastighetens läge och utformning.

Affären genomförs med tillträde i februari.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – tar över efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Hut stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

 Tillbaka till förstasidan