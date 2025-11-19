Lansa når 100% miljöcertifierat

Lansa Fastigheter har som ett av få bolag i branschen miljöcertifierat 100 procent av sitt fastighetsbestånd. Milstolpen markerar ett viktigt steg i bolagets resa mot nettonollutsläpp senast 2045.

Lansa Fastigheter har uppnått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete: samtliga fastigheter i beståndet är nu miljöcertifierade. Den senaste certifieringen, som avser fastigheten Åkerviolen i Göteborg, blev godkänd i november 2025 – vilket innebär att hela Lansas bestånd nu omfattas av etablerade och erkända miljöcertifieringar.

– Att certifiera hela sin fastighetsportfölj är en betydande prestation som visar både mod och långsiktig handlingskraft. Lansa Fastigheter visar tydligt att systematiskt hållbarhetsarbete skapar värde över tid. Det är inspirerande att se ett fastighetsbolag ta ett helhetsgrepp om sitt hållbarhetsarbete och samtidigt visar hur certifieringar kan vara ett strategiskt verktyg för att nå sina uppsatta mål, säger Amanda Axelsson, chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift på Sweden Green Building Council.

Prestationen är ovanlig i fastighetsbranschen, där många aktörer fortfarande har delar av sina bestånd utan certifiering. Lansa visar därmed att det är fullt möjligt att kombinera affärsmässighet med ett konsekvent hållbarhetsfokus.

– Vi är mycket stolta över att vårt bestånd nu till 100 procent är miljöcertifierat. Det stärker vår roll som en ansvarsfull aktör och visar att hållbarhet och god avkastning går hand i hand, säger Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter.

Miljöcertifieringarna säkerställer bland annat låg energiförbrukning, god innemiljö, hållbara materialval och effektiv drift, och är en viktig del av Lansas strategi för att både minska klimatpåverkan och leverera långsiktigt värde till aktieägarna.

Lansa certifierar sina fastigheter enligt Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift eller Svanen. De flesta fastigheterna har uppnått nivån Miljöbyggnad Silver, men i portföljen finns också exempel på högsta nivån – som Lagerkransen i Lund, certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.