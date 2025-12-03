Lansa köper bostadsfastighet i Göteborg

Lansa Fastigheter fortsätter sin expansion med förvärv i Göteborg. Nu med en fastighet belägen i det snabbt växande området Kallebäck. Byggnaden innehåller 47 moderna lägenheter och är uppförd 2009. Säljare är Kommanditbolaget Smörkallen.
Cushman & Wakefield var säljarens rådgivare.
Fastigheten har ett fördelaktigt läge med närhet till både Delsjöns naturreservat och snabb kollektivtrafik till centrala Göteborg. I närområdet finns ett brett serviceutbud med livsmedelsbutiker, vårdcentral och gym.
– Vi är glada att kunna stärka vår närvaro i Göteborg med en modern och välskött bostadsfastighet i ett av stadens mest expansiva områden. Vi har ett tydligt åtagande kring hållbarhet för alla våra fastigheter, och för denna kommer vi att investera i solceller och certifiera enligt Miljöbyggnad iDrift, säger Cecilia Andersson, fastighetsutvecklingschef på Lansa.
Byggnaden omfattar tolv våningsplan och erbjuder ljusa, funktionella lägenheter, samtliga med balkong, uteplats eller terrass.
Förvärvet ligger helt i linje med Lansas ambition att fortsätta utöka sitt bestånd i regioner med stark befolkningstillväxt. Kallebäck har de senaste åren genomgått en omfattande utveckling och är idag ett av Göteborgs främsta utvecklingsområden för bostäder.
– Göteborg är en viktig marknad för Lansa. Vi ser fram emot att fortsätta investera i staden och bidra som en långsiktig och ansvarstagande fastighetsägare till attraktiva och trygga bostadsmiljöer, avslutar Cecilia Andersson.
Säljare är Kommanditbolaget Smörkallen och tillträde är beräknat till årsskiftet.