Lansa köper 116 lägenheter från Peab i Partille

Lansa Fastigheter fortsätter sin långsiktiga satsning i Partille Port genom förvärvet av ytterligare 116 hyreslägenheter från Peab. Därmed omfattar bolagets innehav i kvarteret Kronan totalt 337 moderna och hållbara hyresrätter.

Förvärvet avser hus 3 och 4 i den pågående etappen Kronan i Partille Port. I mars 2025 förvärvade Lansa 221 lägenheter av Peab i samma kvarter och med det nya avtalet utökas bolagets bestånd ytterligare.

Byggnationen av de nya husen påbörjades parallellt med den ursprungliga projektstarten, vilket möjliggör en effektiv process och en sammanhållen utveckling av kvarteret. Inflyttning är planerad att ske etappvis under 2028.

– Att vi väljer att utöka projektet redan nu visar vår långsiktiga tro på både Partille Port och bostadsmarknaden i regionen. Projektet passar väl in i vår strategi att äga och förvalta moderna och hållbara bostäder i attraktiva tillväxtorter, säger Cecilia Andersson, fastighetsutvecklingschef på Lansa Fastigheter.

Partille Port är ett växande område med närhet till kollektivtrafik, service och handel, endast 15 minuter från centrala Göteborg.

Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och utrustas med solceller för att bidra till låg energianvändning och minskad klimatpåverkan.