Lansa i mål med köp från Ica i Lund

Den 1 juni tillträdde Lansa Fastigheter bostadsdelen i kvarteret Bona Terra i Brunnshög i Lund. Projektet omfattar 258 hyreslägenheter och är en del av ett större kvarter med handel, service och mötesplatser i ett av Lunds mest expansiva områden.

Lansa och Ica kommunicerade ursprungligen affären 2021.

– Bona Terra är ett projekt som speglar vår ambition att utveckla och förvalta hållbara bostäder i attraktiva tillväxtorter. Brunnshög är en innovativ stadsdel med stark utveckling och vi ser fram emot att fortsätta växa i Lund, där vi redan idag äger och förvaltar flera fastigheter, säger Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter.

Bona Terra har utvecklats av Ica Fastigheter och omfattar totalt cirka 22 000 kvadratmeter. I kvarteret finns bland annat matbutik, apotek, gym, restaurang och annan service i bottenvåningarna.

Kvarteret har utformats med fokus på social hållbarhet och biologisk mångfald, med bland annat orangeri, odlingsytor och gemensamma uteplatser. Bostadsdelen är utvecklad med höga hållbarhetsambitioner och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet har tagits fram utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

– Intresset för Bona Terra har varit mycket stort och vi har redan hyrt ut 174 lägenheter. Vi ser en tydlig efterfrågan på moderna bostäder med närhet till kollektivtrafik, handel och service, säger Anna Granander, marknads- och uthyrningschef på Lansa Fastigheter.

Brunnshög är en av Lunds största stadsutvecklingssatsningar med närhet till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV samt goda kollektivtrafikförbindelser till centrala Lund och Malmöregionen.