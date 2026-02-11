Landskrona protesterar mot Välas expansion

Helsingborg vill bygga ut Väla centrum med 20 000 kvm lokaler – det vill inte Landskrona kommun.
– En så omfattande handel får naturligtvis konsekvenser på handeln och stadslivet, här och i ett antal omgivande kommuner, säger Torkild Strandberg (L) till HD.

Helsingborgs stad vill låta Väla centrum fortsätta växa, med ytterligare 20 000 kvadratmeter handel, idrott och ”hälsofrämjande aktiviteter”.

Som brukligt är låter man grannkommunerna tycka till när planerna är omfattande. Responsen har blivit negativ från grannen i syd, där kommunstyrelsen i Landskrona säger nej till detaljplanen.

Då har ändå utbyggnadsplanerna redan bantats från ursprungliga 52 000 kvm till 20 000 kvm.

Stor fastighetsägare i Väla är Skandia Fastigheter.

