Landia om bordellen på Söder: ”Blir hyreslägenheter”

Ett lägenhetshotell på Södermalm, där fastigheten ägs av Landia, har stängts ner av polisen efter misstankar om storskalig prostitution. Framöver blir det en annan upplåtelseform. ”Vi har beslutat att hyra ut samtliga lägenheter som vanliga hyresrätter”, skriver fastighetsbolagets vd Jonas Ramstedt till Aftonbladet. Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare hotell.

Landia köpte den aktuella fastigheten, tomträtten Hamnvakten 7, från Micasa sommaren 2019 för 548 miljoner kronor. Fastigheten har adressen Katarina Bangata 80, vid Vintertullstorget, och har en uthyrbar area om 21.000 kvm.

Enligt polisen har prostitution på lägenhetshotellet på Södermalm pågått under en längre tid utan att ansvariga för hotellverksamheten fått det att upphöra, trots flera uppmaningar.

På det här aktuella hotellet har det funnits sex till sju lägenheter där det har pågått prostitution, berättar polisinspektören Simon Häggström för Aftonbladet. Upp till 1.600 sexköp kan ha skett i lägenhetshotellet, skriver Expressen.

Jonas Ramstedt, vd och storägare av fastighetsbolaget Landa, berättar för kvällstidningen att man inte känt till den kriminella verksamheten som pågått och att polisen inte heller har meddelat fastighetsbolaget om misstankarna.

”Polisen har tyvärr inte kontaktat oss angående problemen med prostitution, vilket naturligtvis är mycket förvånande. Hade de gjort det hade vi självklart agerat omedelbart”.

Ramstedt berättar att Landia hyrt ut bostäderna till en av Sveriges största förmedlare av bostäder för kort- och långtidsboende. Hotellet drivs av företaget Guestit. Det bolagets vd Olof Kernell kallar den kriminella verksamheten för ”djupt beklagligt”.

Polisen har utdömt vite mot verksamheten på 5 miljoner kronor. Polisen skriver att ”hotellet flera gånger uppmärksammats” på den misstänkta verksamheten, men ändå inte agerat, enligt Expressen. Mellan april 2024 och augusti 2025 har det funnits 60 ärenden gällande köp av sexuell tjänst i lokalerna.

Enligt polisen är det första gången man förbjuder hotellverksamhet på grund av sexhandel, uppger SVT.

Landia äger och förvaltar ett drygt 20-tal fastigheter i Storstockholmsregionen med en samlad uthyrbar area om cirka 130.000 kvadratmeter, enligt bolagets hemsida.