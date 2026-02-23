Lämnar vd-jobbet i Rosengård-bolag

Jens Ringö tillträder som tillförordnad vd för Rosengård Fastighets AB. Han tar över efter Petra Sörling. Bolaget ägs av fyra stora fastighetsbolag.

Jens Ringö tillträder som tillförordnad VD för Rosengård Fastighets AB. Foto: Miriam Preis
Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av kommunala MKB, Balder, Heimstaden Bostad och Victoriahem.

Petra Sörling har, sedan mars 2024, varit tjänstledig från sitt uppdrag som vd för Rosengård Fastighets AB för att upprätthålla ordförandeskapet för Internationella bordtennisförbundet, ITTF. Då Petra nu har blivit omvald för ytterligare en mandatperiod som ordförande i ITTF, lämnar Petra rollen som vd för Rosengård Fastighets AB.

Styrelsen har utsett Jens Ringö som tillförordnad vd. Jens Ringö, som varit fastighetschef hos Rosengård Fastighets AB sedan 2021, tillträder tjänsten den 23 februari 2026.

– Styrelsen ser i Jens en kraft som, med sin erfarenhet av Rosengård och bolagets verksamhet, kan leda den fortsatta utvecklingen av bolagets fastigheter samt möta hyresgästernas behov, säger Gunnar Östenson, styrelsens ordförande.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Rosengård Fastighets AB med fokus på områdesutvecklingen i Rosengård, en stabil fastighetsförvaltning med stark närvaro i området samt en god dialog med hyresgäster och andra intressenter, säger Jens Ringö.

