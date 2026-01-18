Lämnar Fabeges styrelse för Vasakronans

Tomas Eriksson har vid en extra bolagsstämma gått in som ledamot i Vasakronans styrelse. Han lämnar därmed Fabeges styrelse.

Tomas Eriksson har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Han har haft en rad olika roller i ledande position bland annat som Vd Länsförsäkringar Jämtland samt som Exploaterings- och fastighetschef Skistar.

Utöver detta har Tomas lång erfarenhet från olika styrelseuppdrag. Bland annat som Styrelseordförande i Lansa Fastigheter, Länsförsäkringar Jämtland och Humlegården Fastigheter AB.

Med anledning av att Första AP-fondens tillgångar har överförts till Tredje och Fjärde AP-fonden har Kristin Magnusson Bernard, tidigare vd Första AP-fonden, lämnat Vasakronans styrelse.

Vasakronan ägs nu till 25 procent av Andra AP-fonden samt Tredje och Fjärde AP-fonden som äger 37,5 procent vardera.

Vasakronans styrelse:
Ulrika Francke (ordförande) Eva Halvarsson, Staffan Hansen, Niklas Ekvall, Tomas Eriksson, Björn Garat, Magnus Meyer och Kia Orback Pettersson.

