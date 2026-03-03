Lägsta hyreshöjningen på fyra år

Hyreshöjningarna för år 2026 ligger på i snitt 3,4 procent. Det är den lägsta höjningen på fyra år.

Annons

Hyresförhandlingarna för 2026 är i stort sett klara i Sverige. Höjningen landar för både allmännytta och privata fastighetsbolag på 3,4 procent i snitt, visar siffror från Hyresgästföreningen.

– Den är betydligt lägre i år, den lägsta på fyra år, säger Marie Linder till TV4.

Hyresgästföreningen vill se lägre höjningar nästa år, ner till hälften.

– De måste ner på mer normala nivåer. Hur ska människor ha råd? Om man jobbar heltid så måste man ju också kunna klara av att leva. Får du lägga betydligt mer utav din inkomst på att ha råd att bo så påverkar ju det hur du ska klara av allt annat, säger Marie Linder.

Sveriges allmännytta anser däremot inte att man kan kalla höjningarna för onormalt höga.

”Det finns ingen fast normalnivå – den beror på det ekonomiska läget. Att jämföra med en period av extremt låga räntor och obefintlig inflation ger en skev bild”, skriver vd Cathrine Holgersson i en kommentar till TV4.

Lägsta höjningen i landet återfinns i Järfälla och Halmstad där hyrorna höjs i snitt med 1,9 procent respektive 2,2 procent. De högsta höjningarna återfinns i Nordanstig och Dorotea där hyreshöjningar landar på 5 procent.

Förra året var ökningen i snitt 4,8 procent och året innan dess var höjningen ännu högre: 5,1 procent. 2021 var höjningen 1,3 procent och 2020 1,9 procent.

 

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:01

Slättö säljer i miljardaffär utanför Stockholm

Stor fastighet med 409 lägenheter byter ägare.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

Byggstartar 41 000 kvm logistik

17-årigt hyresavtal i stor satsning.

Svalner Atlas kan säljas

Värderingen lär vara på uppemot 4 miljarder.

Nordea Liv köper handel i Barkarby

Säljaren har troligen gjort en kanonaffär på sitt korta innehav.

Chockhöjda hyror kan tvinga museum i Stockholm stänga

Vill höja hyran med 57 procent för Etnografiska museet.
Hemsö Malmö

Hyr ut 5 000 kvm till Academedia

Bygger om tidigare kontorsfastighet i centralt läge.

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm

Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.

Probitas långbänk över – byggstartar i Vasastan

Projektet har skalats ner till hälften, men ska nu genomföras.
Centralstationen i Göteborg

Hamburgarjätten öppnar i exponerat toppenläge

Möjlighet till uteservering vid stationen. ”Kommer att skapa ännu mer liv.”
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Ibrahimovic förlorar hyrestvist även i hovrätten

Fastighet mitt på Östermalm i fokus.

Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Dispensperioden har förlängts, med möjlighet till ytterligare tid.

JM i stor och dubbel affär med Wallenstam

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

 Tillbaka till förstasidan