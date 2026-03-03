Lägsta hyreshöjningen på fyra år

Hyreshöjningarna för år 2026 ligger på i snitt 3,4 procent. Det är den lägsta höjningen på fyra år.

Hyresförhandlingarna för 2026 är i stort sett klara i Sverige. Höjningen landar för både allmännytta och privata fastighetsbolag på 3,4 procent i snitt, visar siffror från Hyresgästföreningen.

– Den är betydligt lägre i år, den lägsta på fyra år, säger Marie Linder till TV4.

Hyresgästföreningen vill se lägre höjningar nästa år, ner till hälften.

– De måste ner på mer normala nivåer. Hur ska människor ha råd? Om man jobbar heltid så måste man ju också kunna klara av att leva. Får du lägga betydligt mer utav din inkomst på att ha råd att bo så påverkar ju det hur du ska klara av allt annat, säger Marie Linder.

Sveriges allmännytta anser däremot inte att man kan kalla höjningarna för onormalt höga.

”Det finns ingen fast normalnivå – den beror på det ekonomiska läget. Att jämföra med en period av extremt låga räntor och obefintlig inflation ger en skev bild”, skriver vd Cathrine Holgersson i en kommentar till TV4.

Lägsta höjningen i landet återfinns i Järfälla och Halmstad där hyrorna höjs i snitt med 1,9 procent respektive 2,2 procent. De högsta höjningarna återfinns i Nordanstig och Dorotea där hyreshöjningar landar på 5 procent.

Förra året var ökningen i snitt 4,8 procent och året innan dess var höjningen ännu högre: 5,1 procent. 2021 var höjningen 1,3 procent och 2020 1,9 procent.