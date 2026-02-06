Lägre efterfrågan hos Akelius efter ny migrationspolitik

Efterfrågan på Akelius lägenheter är fortsatt hög, men lägre än under tidigare kvartal, främst till följd av stramare migrationspolitik i USA och Kanada. Det skriver Akelius i bolagets bokslut.

Akelius Residential Property ägde vid årsskiftet 20 650 lägenheter, vilket är 600 fler än för ett år sedan.

Verkligt värde på fastigheterna minskade dock, från 5,992 miljoner till 5,669 miljoner euro under 2025, främst till följd av en försvagning av den amerikanska och kanadensiska dollarn, vilket hade en negativ effekt om 486 miljoner euro.

Vakansgraden är 3,9 procent. Vakansgraden föll 0,8 procent under det gångna året, drivet av färdigställda investeringsprojekt och stort fokus på fastighetsförvaltning, uppger bolaget. Den reella vakansgraden, justerad för renoveringar och försäljningar, var 2,3 procent.

Akelius konstaterar i bokslutet att efterfrågan på bolagets lägenheter är fortsatt hög, men lägre än under tidigare kvartal. Det är enligt bolaget en konsekvens av stramare migrationspolitik i USA och Kanada.

Beståndet i USA finns i New York, Austin, Boston och Washington DC.

Akelius Residential Property fastighetsbestånd finns sedan några år endast i Frankrike (1 357), Storbritannien (2 497), Kanada (9 226) och USA  (7 071) samt ett mindre bestånd i Tyskland (499).

Alla fastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland avyttrades i rekordaffären med Heimstaden Bostad.

Belåningsgraden är 39 procent. Tröskelvärdet i Akelius finanspolicy är 40 procent.

Vd Ralf Spann:

– 2025 visar att färdigställda kapitalprojekt, minskade vakanser och en hög kostnadsmedvetenhet har gett resultat.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

