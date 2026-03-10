Lagerman köpt sjätte – siktar på notering

Lagerman låter som ett klassiskt familjeägt bolag som har funnits i evigheter, men det startades våren 2023 av Omid Noghabai och Oscar Lithander. Inriktning är lager- och lättindustri och i dag äger bolaget sex fastigheter i Stockholmsområdet med ett fastighetsvärde om en kvarts miljard. Målet är en notering på lång sikt.

Första förvärvet gjordes i september 2024 och sedan dess har det rullat på snabbt, enligt vd Oscar Lithander. En transaktion per kvartal har det blivit och fler ska det bli. Fastighetsvärdet ligger i dag på de sex fastigheterna om en kvarts miljard. Nästa mål är 300 mkr, vilket Lithander tror kommer att ske till sommaren.

Men konkurrensen är hög inom segmentet. Lagerman har dock hittat sitt sätt att göra affärer på.

– Jag tillbringar mycket tid i fastigheterna vi har köpt. Vi har inget kontor inne i stan utan mitt kontor är ute i områdena. Många av affärerna är sale-leaseback vilket gör att säljarna fortfarande finns kvar med sin verksamhet i fastigheterna. Det är några av dem som har investerat tillbaka i Lagerman, vilket gör att vi har örat mot marken. Säljarna känner områdena och grannarna, vilket har generat i exempelvis nya hyresgäster. Det har blivit vår unika nisch att jobba väldigt nära hyresgästerna. Vi har byggt upp ett litet ekosystem inom bolaget, säger Oscar Lithander.

De sex fastigheterna är fullt uthyrda. Fyra ligger i Nacka, en i Huddinge och en i Botkyrka. Totalt handlar det om cirka 10 000 kvadratmeter. Senaste förvärvet i Nacka blev klart 5 mars 2026. Det handlar om fastigheten Nacka Älta 10:33 om cirka 2 350 kvadratmeter.

Omid Noghabai och Oscar Lithander äger också Mercurius Invest som är moderbolag till Lagerman. Ägare är, förutom duon via Mercurius Invest, två familjer från Stockholm och Östergötland, styrelseordförande Bernt-Olof Gustafsson, som har en bakgrund i bland annat KF Fastigheter, och några av säljarna av fastigheterna.

Det är Oscar Lithander som driver bolaget med Omid Noghabai i bakgrunden. Noghabai har flera andra bolag i ryggen som Liljebo Fastigheter i Vårberg som förvaltar 350 lägenheter, Svanen fastigheter i Östergötland med 257 lägenheter och proptech-plattformen AGV med nätverk via AGV Nordics och investeringsfonder via AGV Invest.

Långsiktigt mål för Lagerman, som är långsiktiga ägare av fastigheterna, är att bli noterade.

– Vi krattar för en notering. Vi köper stabila fastigheter som vi förbättrar energiklassificeringsmässigt. Vi har aktiverat flertalet digitala tjänster vilket skapar transparens, enklare administration och effektivitet. Oavsett om vi blir noterade eller inte så sitter vi med en bra produkt och ett lättskött bolag.

Och som sagt, planen är att vara långsiktiga, men det finns intressenter för bolaget.

– Det är hög konkurrens på marknaden och vi vill inte sälja. Men det finns fonder som ligger på oss. Man får alltid lämna ett bud, men målet är att vara långsiktiga, säger han.