Kynningsrud Bostäder blir Spira Bostäder 

Efter fem år som stabil bostadsutvecklare i Västsverige tar Kynningsrud Bostäder nu nästa steg och byter namn till Spira Bostäder.

Sedan mars 2024 har bolaget en ny huvudägare, och namnbytet markerar nästa naturliga steg i bolagets utveckling – mot en ännu tydligare position i regionen och på bostadsmarknaden.

– Strategin ligger fast. Vi ska bli en av de ledande bostadsutvecklarna i Göteborgsregionen, med ambition att sälja cirka 250 bostäder per år. Det nya namnet ger en bra grund för att berätta vad vi vill åstadkomma – hem där människor, gemenskap och framtid får växa över tid., säger Baard Schumann, styrelseordförande i Spira Bostäder och representant för huvudägaren Union Residential Development.

Sedan starten 2020 har bolaget byggt upp en projektportfölj med cirka 1.500 byggrätter i attraktiva delar av regionen. Försäljning pågår just nu i Brf Tambour i Forsåker, Mölndal, och under 2026 planeras säljstart för Brf Kållelyckan i Mölndal, Brf Poolkanten i Partille och Växthustomten i Floda.

– Bostadsbyggandet i regionen har varit lågt i flera år trots stora behov. De räntesänkningar vi sett under året, tillsammans med en starkare ekonomi och möjliga lättnader i bolåne- och amorteringsregler, talar för en allt starkare bostadsmarknad de kommande åren. Spira Bostäder är väl positionerat för att ta en aktiv roll i den utvecklingen, säger Baard Schumann.

Olof Olausson, vd i Spira Bostäder, poängterar att namnbytet handlar om att växa vidare, inte om att börja om.

– Västsverige är vår hemmaplan. Vi är djupt engagerade i regionens långsiktiga samhällsutveckling – att människor ska vilja leva, arbeta och bo här över tid, säger han.

Olof Olausson betonar också bolagets helhetssyn på arkitektur och omsorg:

– Vi bygger bostäder som håller över tid – i material, i uttryck och i känsla. Våra projekt ska smälta in i sin omgivning, skapa gröna och trygga miljöer och bidra till platsens identitet. Det är så vi vill göra skillnad i Västsverige.