Kvdbil storsatsar utanför Stockholm

Kvdbil tar nästa steg i sin tillväxtresa och bygger en helt ny anläggning i Bro utanför Stockholm. Anläggningen får kapacitet för uppemot 15ˇ000 testade och utlevererade bilar per år, och utvecklas med effektivitet och hållbarhet i fokus. Den planeras stå klar 2027.

Satsningen innebär att Kvdbil samlar verksamheten i Stockholmsområdet i en toppmodern, ändamålsenlig anläggning som är fullt anpassad efter bolagets behov – idag och i framtiden.

– Det här är en strategiskt viktig investering för Kvdbil. Anläggningen ger oss förutsättningar att växa på ett hållbart sätt, arbeta mer effektivt och samtidigt fortsätta leverera en tjänst av högsta kvalitet till våra kunder. Det blir en mönsteranläggning för framtidens Kvdbil, säger Johan Ekener, vd på Kvdbil.

Den nya anläggningen har cirka 3 000 kvadratmeter lokalyta och totalt 37 000 kvadratmeter för parkering, vilket är en fördubbling jämfört med dagens ytor i Åkersberga. Här ryms bland annat en ny testhall med flexibla flöden, moderna fotostudios och en helt ny kundmottagning som effektiviserar flödet för både köpare och säljare. Utformningen har skett i nära samarbete med fastighetsägaren Väderholmen.

– Med den nya anläggningen får vi bättre flöden, högre tempo och effektivare processer. Det ger oss möjlighet till en än mer professionell leverans och en bättre upplevelse för våra kunder i varje steg – från test och försäljning till utleverans, säger Robert Larsson, COO på Kvdbil.

Hållbarhet är en integrerad del av projektet. Anläggningen utrustas bland annat med solceller på taket och en toppmodern tvättanläggning som återanvänder vatten i ett slutet system.

Markarbetet för den nya anläggningen i Bro är påbörjat och inflyttning är planerad till den 1 april 2027. Anläggningen ersätter Kvdbils nuvarande verksamhet på Näsvägen i Åkersberga. Anläggningen på Brännbacken planeras att finnas kvar.