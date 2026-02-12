Kvdbil storsatsar utanför Stockholm

Kvdbil tar nästa steg i sin tillväxtresa och bygger en helt ny anläggning i Bro utanför Stockholm. Anläggningen får kapacitet för uppemot 15ˇ000 testade och utlevererade bilar per år, och utvecklas med effektivitet och hållbarhet i fokus. Den planeras stå klar 2027.

Annons

Satsningen innebär att Kvdbil samlar verksamheten i Stockholmsområdet i en toppmodern, ändamålsenlig anläggning som är fullt anpassad efter bolagets behov – idag och i framtiden.

– Det här är en strategiskt viktig investering för Kvdbil. Anläggningen ger oss förutsättningar att växa på ett hållbart sätt, arbeta mer effektivt och samtidigt fortsätta leverera en tjänst av högsta kvalitet till våra kunder. Det blir en mönsteranläggning för framtidens Kvdbil, säger Johan Ekener, vd på Kvdbil.

Den nya anläggningen har cirka 3 000 kvadratmeter lokalyta och totalt 37 000 kvadratmeter för parkering, vilket är en fördubbling jämfört med dagens ytor i Åkersberga. Här ryms bland annat en ny testhall med flexibla flöden, moderna fotostudios och en helt ny kundmottagning som effektiviserar flödet för både köpare och säljare. Utformningen har skett i nära samarbete med fastighetsägaren Väderholmen.

– Med den nya anläggningen får vi bättre flöden, högre tempo och effektivare processer. Det ger oss möjlighet till en än mer professionell leverans och en bättre upplevelse för våra kunder i varje steg – från test och försäljning till utleverans, säger Robert Larsson, COO på Kvdbil.

Hållbarhet är en integrerad del av projektet. Anläggningen utrustas bland annat med solceller på taket och en toppmodern tvättanläggning som återanvänder vatten i ett slutet system.

Markarbetet för den nya anläggningen i Bro är påbörjat och inflyttning är planerad till den 1 april 2027. Anläggningen ersätter Kvdbils nuvarande verksamhet på Näsvägen i Åkersberga. Anläggningen på Brännbacken planeras att finnas kvar.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Köksvägen öppen – Episurf endast en i mängden

Effnet, Enlight, Bioligt, Odd Molly – kan det komma fler?
Topplista

Lista: 20 stora inom solenergi

Se även hur många anläggningar fastighetsbolagen har. En investerare sticker ut.

Areim med bakom Mistrals satsning på 13 miljarder

Tar över efter Nothvolts fiasko.
Krönika

Hänger du med? Nu blir det tvingande områdessamverkan

Det låter både obehagligt och oförutsägbart – en ny, tvingande fastighetsavgift. Regeringens planer på en lag om områdessamverkan har väckt …

Årets Kock-vinnare öppnar brittisk pub i Mälarterrassen

Verksamheterna i Mälarterrassen öppnar successivt med start under våren 2026.

AL nästan fyllt upp hälften efter tappet av H&M

Hyrt ut till en handfull hyresgäster.

Över bron för affär

Svenska Handelsfastigheters bestånd består nu av över 300 fastigheter.

Hufvudstaden hyr ut stort nära Stureplan

Tecknat hyresavtal om hela 4800 kvm i Finansinspektionens tidigare lokaler.

FV Affärskarta: Se fler stora uthyrningar i närområdet

Åhléns återvänder – Skandia jublar över 2 300 kvm

Tecknat kontrakt efter att varit borta i sju år.

Nelly öppnar i Göteborg

Tredje flaggskeppsbutiken. Fastighetsägarens 16:e hyresgäst i projektet.

Värdesmäll för Nyfosa

Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.

Efter tomställt i fyra år – hyr ut butik vid Stureplan

Kafé stängde ner 2022, först nu är det klart med ny hyresgäst.

Ändrar helt –  tar över projekt bredvid Wenner-Gren

Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.

Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko

Omtalad fastighet. Politiker ger besked.

 Tillbaka till förstasidan