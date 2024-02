I portföljen ingår fastigheterna:

Bodarne 11 på Strandvägen 5a. Den fastigheten innehåller 3.600 kvm lokaler och 1.500 kvm bostäder.

Falken 6 på Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10 som innehåller 2.300 kvm.

Sjökalven 28 på Jungfrugatan 7B som innehåller 2.900 kvm.

Valfisken 14 på Grevgatan 27 som innehåller 700 kvm.

Hedvig Eleonora Holding AB är ett helägt dotterbolag till Kvalitena.

Genom denna transaktion får Hedvig Eleonora Holding in en stark delägare och Kvalitena frigör kapital, uppger Kvalitena i ett meddelande. Detta utgör ett steg i den plan Kvalitena har utarbetat för att så snart som möjligt avbetala Kvalitenas utestående obligation och andra krediter.

Hedvig Eleonora Holdings hade för två år sedan fem fastigheter ägda via dotterbolag. De uppgavs då ha ett värde om nära 2 miljarder. Under våren 2023 förvärvade Spiltan en av dessa fastigheter via ett bolagsförvärv och uppgav då priset 200 mkr för den knappt 2.000 kvm stora fastigheten Kornetten 2. Om den försäljningen skedde på samma nivå som värdet vid årsskiftet 22/23 är obekant, men aktören som nu förvärvet 49,9 procent i Hedvig Eleonora Holding har blivit delägare till ett bestånd som för ett par år sedan hade ett värde om 1750-1800 mkr.

FV saknar kännedom om vem som är motparten till Kvalitet i den nu aktuella affären.

Enligt uppgift till FV har det varit svårt att sälja fastigheterna som vanliga fastighetstransaktioner. Många av intressenterna uppges har varit skeptiska till de låga hyresnivåer som finns i flera av de stora lägenheterna i några av fastigheterna, inte minst av den på Strandvägen 5a. Där ska det enligt FV:s källor råda låga ”kompishyror” i några av lägenheter som uppges ha hyresgäster som är vänner till Kvalitenas huvudägare Mikael Andersson.

Fredegårds har ett säljuppdrag från Kvalitena.

