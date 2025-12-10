Kv Johanna utsedd till årets sämsta bygge av tidning

Byggnadsställningar som saknar infästningar, blockerade nödutgångar, mängder av farligt damm och byggarbetare som arbetar utan skyddsutrustningar. Tidningen Byggnadsarbetaren har efter granskning av arbetsplatsen av Hufvudstadens Kv Johanna i Göteborg utsett byggarbetsplatsen till årets sämsta bygge.

Tidningen Byggnadsarbetaren har i en granskning av byggarbetsplatsen Kv Johanna i Göteborg pratat med arbetare på plats som har påtalat säkerhetsrisker och skyddsombud som har larmat flertalet gånger till arbetsledningen utan att ha känt sig lyssnade på.

Det ska enligt Byggnadsarbetaren handla om ”godkända ställningar som saknar infästningar, arbete på hög höjd utan fallskydd, blockerade nödutgångar och skyddsräcken som är satta ur spel”. Dessutom ska det enligt uppgift finnas mängder av farligt damm på arbetsplatsen och byggarbetare som arbetar utan skyddsmasker.

Hufvudstaden och NCC anser inte att de förtjänar utmärkelsen årets sämsta bygge. Tomas Holmgren, divisionschef för NCC Building Väst, säger förvisso till tidningen att de bilder som Byggnadsarbetaren har publicerat är fullständigt oacceptabla och att NCC har åtgärdat de delarna.

– Generellt har vi en övergripande god arbetsmiljö i projektet, säger han.

– Jag kan bara utgå från vad jag själv och mina medarbetare ser. Vi är en engagerad byggherre, vi är många inblandade och är ofta på plats. Utifrån det, vårt systematiska arbetsmiljöarbete och våra löpande rapporter från NCC så har jag inte samma bild av byggarbetsplatsen, säger John Lethenström, chef för fastighetsutveckling på Hufuvdstaden till tidningen.

Johan Lethenström om att få utmärkelsen av Byggnadsarbetaren:

– Det är otroligt emotionellt. Det är både tråkigt och direkt felaktigt. De bilder som publicerats visar situationer som inte är acceptabla. Men vi har följt projektet nära och anser inte att de är representativa för projektet.