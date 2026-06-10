Kuststaden säljer allt till Episurf för 647 mkr

Episurf förvärvar samtliga aktier i Kuststaden Invest AB, inklusive bolagets helägda fastighetsägande dotterbolag, från bolagets nuvarande ägare. Fastighetsportföljen omfattar ett tjugotal fastigheter, primärt i Oskarshamn, med ett överenskommet fastighetsvärde om 647 miljoner kronor. Kuststaden blir genom affären ägare i Episurf – som nu äger fastigheter för 5,8 miljarder kronor.

Bolton Advisors och Bergman & Eek Advokat var rådgivare till säljaren. CMS Wistrand var legal rådgivare till Episurf.

Fastighetsportföljen har ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 647 mn, en uthyrbar area om ca 52 000 kvm, ett hyresvärde om ca SEK 56,9 mn och en uthyrningsgrad om ca 95 procent. Direktavkastningen uppgår till ca 7,2 procent och den vägda genomsnittliga återstående kontraktstiden (WAULT) till ca 8,2 år.

– Kuststaden är en väl förvaltad fastighetsportfölj i Oskarshamn med hyresgäster som Scania, Coop och Region Kalmar län och en uthyrningsgrad kring 95 procent. Genom förvärvet tillförs Episurf ett bestånd med mer än 8 års genomsnittlig kontraktstid och en erfaren lokal förvaltningsorganisation, säger Jens Andersson, VD Episurf Medical.

– Vi tror på teamet i Episurf och deras förmåga att skapa ett starkt fastighetsbolag med fokus på kassaflöde och avkastning. Jag och Kuststaden-teamet ser fram emot att fortsätta bygga värden inom ramen för den nya tillhörigheten i Episurf där en större tillgång till kapitalmarknaden i kombinationen med vårt nätverk i regionen ger goda förutsättningar att fortsätta göra affärer i vår region, säger Magnus Johansson, vd Kuststaden Invest AB.

Fastighetsportföljen består av ett tjugotal fastigheter med en total uthyrbar area om ca 52 000 kvm, primärt belägna i Oskarshamn med ytterligare fastigheter i Västervik, Mönsterås och Hultsfred. Beståndet är blandat och omfattar handel, livsmedel, lättindustri och logistik, kontor samt bostäder, med hyresgäster som Scania, Coop, Region Kalmar län, Oskarshamns kommun och Swedbank.

Episurf äger fastigheter för 5,8 miljarder kronor, efter följande förvärv:

Av dessa fastigheter har hittills värden för runt 1 miljard kronor tillträtts.