Kustom hyr 1 800 kvm på Sturegatan

SEB Trygg Liv har hyrt ut 1 842 kvm kontor- och butiksyta till svenska fintechbolaget Kustom på Sturegatan 6 i fastigheten Sperlings Backe 30. Lokalen tillträds 1 mars och omfattar representativa kontor i flera våningsplan.

Novier står bakom uthyrningen och förvaltar även fastigheten.

Kustom har idag lokaler alldeles i närheten, på Brahegatan 10 där Kramerica (kontrolleras av Callerström) äger fastigheten Skvalberget 33.

Kustom, som startade 2024, är ett snabbt växande bolag och erbjuder idag ett av Europas ledande kassalösningar för onlineköp, med internationell närvaro. Etableringen i de nya kontorslokalerna sker i takt med bolagets fortsatta expansion och växande team.

”Vi bygger Kustom långsiktigt med en tydlig ambition för hur vi utvecklar produkten och bolaget. Det ställer höga krav även på de miljöer vi arbetar i. Stockholm har en stark kombination av teknisk kompetens och kapital, och kontoret på Sturegatan 6 är en stabil grund inför nästa fas i bolagets utveckling”, säger Kamjar Hajabdolahi, VD för Kustom.

”Vi är mycket glada över att Kustom har valt att etablera sin verksamhet på Stureplan 6. Att de utgår från de synergier som rätt kontorslokaler kan skapa är ett tydligt kvitto på att kvalitet prioriteras – både vad gäller lokalens innehåll och dess läge. Kustoms lokal består av effektiva kontorsytor som sammanbinds med en butiksyta på gatuplan, vilket möjliggör en egen entré från Sturegatan. Vi hälsar Kustom varmt välkomna”, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.