Kunskapsporten satsar på simhall i Skurup

Peab har fått uppdraget att bygga en ny bad- och friskvårdsanläggning i skånska Skurup. Beställare är Kunskapsporten och kontraktssumman uppgår till 155 miljoner svenska kronor.

Kunskapsporten ägs av Erik Selin och Joakim Ollén. Bolaget ligger bland annat bakom ett ny simhall i Kalmar.

Den nya anläggningen kommer att byggas på samma tomt som det befintliga friluftsbadet i Skurup och kommer att ge kommunen ökade möjligheter till både simundervisning och motion för invånarna. Total yta för anläggningen blir 3 300 kvadratmeter.

– Vi är stolta över att få möjligheten att bidra till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för invånarna i och runt Skurup. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Kunskapsporten, säger Olle Olsson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Arbetet startar våren/sommaren 2026 och färdigställande hösten/vintern 2028.

