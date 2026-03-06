Fredrik Olsson Kronqvist, Linköping

”Kul se olika mer eller mindre realistiska megaprojekt ”

Fredrik Olsson-Kronqvist, näringslivsutvecklare i Linköpings kommun åker till Mipim för andra året. För Linköpings del är det gång nummer tre på mässan där man vill knyta kontakter och bygga relationer med fastighetsbolag som kan leda till investeringar.

Vad hoppas Linköping få ut av mässan?

– Vi hoppas kunna knyta kontakter med fastighetsbolag och att kunna berätta om den stora tillväxt och stadsutveckling som Linköping står inför. Målet för Linköpings del är att berätta om staden och att bygga relationer som kan leda till fortsatta diskussioner om investeringar i Linköping.

Är Mipim mest intressant ur ett nätverksperspektiv eller är det möjligt att göra affärer på mässan?

– För oss handlar det om ett långsiktigt arbete med att berätta om Linköping, inte om att göra affärer här och nu.

Är det något speciellt du personligen ser fram emot? 

– Det är mitt andra besök på Mipim. Förutom alla intressanta samtal så tyckte jag förra gången att det var väldigt kul att se alla olika mer eller mindre realistiska megaprojekt som planeras runt om i världen.

