Jackie Wu (tävlande), Axel Bengtsson (tävlande), Erik Johansson (tävlande), Fadi Kaouria (President, KTH REC), Franco Traverso (Head of Case, KTH REC), Robert Kurt (Vice President, KTH REC), Nitin Sood (tävlande), Jiachen Fan (tävlande) och Joseph Khoury (tävlande).

KTH-studenter intog Manhattan och fick MSCI-bonus

Under början av november reste KTH Real Estate Club till New York tillsammans med de sex vinnarna från årets KTH REC Case Competition. Gruppen representerade KTH i Cornell Real Estate Case Competition och levererade en stark insats i en miljö där nivån på analys och presentationer är extremt hög.

Efter tävlingen besökte gruppen MSCI:s huvudkontor i 7 World Trade Center.

Florin Iarca, Executive Director, tog emot och presenterade hur MSCI arbetar med marknadsdata, index och analys.

Studenterna fick också möjlighet att se utsikten från den 49:e våningen.

Syftet med resan var att skapa möten mellan studenter och bransch samt ge en tydlig bild av hur analys och data används i verkliga investeringsbeslut. Den internationella miljön gav värdefulla perspektiv på arbetssätt, samarbeten och kravbild i en global marknad.

– Resan till New York är precis det vi vill åstadkomma med KTH REC, att ge våra mest drivna studenter chansen att kliva ut i internationella miljöer och visa vad de kan. När våra studenter möter några av de starkaste fastighetsprogrammen i Nordamerika och ändå levererar på den nivån ser man att kompetensen finns här hemma. Vår roll är att lyfta fram den kompetensen och skapa mötet mellan studenterna och den professionella fastighetsmarknaden, i Sverige och internationellt. Att få vara ansiktet utåt för både KTH och Sverige i ett sådant sammanhang är något vi är stolta över, säger Robert Kurt, vice ordförande, KTH Real Estate Club.

– Det var både roligt och hedrande att få representera KTH REC som mentor och samtidigt se hur vår metodik fungerade i praktiken när vi väl kom till New York. Vi lägger mycket vikt vid att utforma case som ligger nära hur komplexa investeringsanalyser faktiskt genomförs, och det märktes att den strukturen gav teamet en stabil analytisk grund. Besöket hos MSCI gav dessutom en värdefull inblick i hur analys och data integreras i de beslut som driver professionella investeringar i branschen. Vi uppskattar verkligen att MSCI tog emot oss, den typen av samarbeten stärker både klubben och den nivå vi strävar efter att upprätthålla, säger Franco Traverso, Head of Case, KTH Real Estate Club.

MSCI:s kontor på södra Manhattan.
