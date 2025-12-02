Saltö Torg. Illustration: Krook & Tjäder.

Krook & Tjäder vinner tävling om Saltö Torg

Krook & Tjäder har utsetts till vinnare i Stiftelsen Hemmets inbjudna tävling om utvecklingen av ett cirka 10.000 kvm stort flerbostadshus på Saltö Torg i Karlskrona. Projektet omfattar 70 seniorbostäder, kommersiella lokaler och ett parkeringsgarage.

Detta markerar nästa steg i utvecklingen av det vattennära kvarteret Fiskhamnen.

– Projektet bygger på en stark känsla av gemenskap. Vi vill skapa en attraktiv boendemiljö för både de äldsta och för yngre, arbetande seniorer med möjlighet att flytta inom kvarteret när behoven förändras, säger Christian Rovers, arkitekt på Krook & Tjäder i Kristianstad.

– Lägenheterna erbjuder fri utsikt över vattnet, torget och den gröna innergården. De öppna vardagsrummen släpper in mer dagsljus och de inglasade balkongerna fungerar som extra vardagsrum året runt

