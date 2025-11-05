Krook & Tjäder utvecklar inom Handel

Johan Andersson blir ny ansvarig inom Handel på Krook & Tjäder. Han kommer senast från rollen som strategisk rådgivare och marknadspartner för handlarna inom ICA Sverige.

Med över tio år i livsmedelsbranschen, och en bakgrund inom reklam och varumärkesstrategi har han en djup förståelse för såväl marknadsförutsättningar som köpbeteenden.

– Det känns fantastiskt kul att få förtroendet att utveckla vårt erbjudande inom Handel, säger Johan. Jag ser fram mot att koppla samman affär, koncept och arkitektur. En kombination av handel och varumärkesutveckling, vilket ger helhetslösningar där plats, koncept och affär samspelar.

Johan Andersson är dessutom en av delägarna i varumärkesbolaget Krook & Tjäder Tinktur som förenar varumärkesstrategi, affärsutveckling och fysisk gestaltning.

– Med Johan i teamet och i rollen som ansvarig för Handel utvecklar vi vårt erbjudande och får en tydlig koppling mellan marknad och arkitektur, säger Johan von Wachenfeldt, koncern-vd på Krook & Tjäder.