Porträttbild på Anna Mähler.
Anna Mähler, Concept and Experience Lead på Krook & Tjäder.

Krook & Tjäder rekryterar Anna Mähler

Krook & Tjäder rekryterar Anna Mähler som Concept and Experience Lead.

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Rekryteringen av Anna Mähler innebär att Krook & Tjäder, ett av Nordens största arkitektkontor, breddar sitt erbjudande och stärker sin position som helhetspartner, från idé och arkitektur till färdig upplevelse, enligt ett pressmeddelande.

Anna Mähler har sin bakgrund inom hotellutveckling och destinationsskapande projekt, bland annat inom ESS Group och via sin egen designbyrå. Hon kommer främst arbeta med hotell och restaurang samt kontor och handel, i nära samarbete med kontorets arkitekter, inredningsarkitekter och varumärkesstrateger.

– För mig handlar ett starkt koncept om vad människor tar med sig ifrån en plats, känslan som sitter kvar väcker nyfikenhet och gör att man vill komma tillbaka, säger Anna Mähler.

– Med Annas kompetens kan vi arbeta mer integrerat med koncept, hospitality och gestaltning från start. Det stärker vår roll i uppdragen genom fler projektfaser, kommenterar Stefan Tjäder, arkitekt och grundare av Krook & Tjäder.

Anna Mähler är stationerad i Göteborg och arbetar över hela koncernen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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