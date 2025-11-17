Kritik mot kommunal affär i Norrköping
Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.
Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.
Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.
Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.
Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.
Andra etappen av Centrum Południ. 21.500 kvm kontor.
Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.
FV kartlägger: Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.
Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.
Andreas Eneskjöld tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”
En betydande nyproduktion har skickat upp vakansgraden i Göteborg rejält. Med färre projektstarter har trenden nu brutits.
Norska Thon Eiendomsselskap med fastigheter för 55 miljarder på väg bort från börsen. Fyra svenska köpcentrum ingår.
Stora affärer och iskyla i skuldförhandlingar.
Stor nedskärning på huvudkontoret när 45 tjänster ska bort.