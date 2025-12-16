Kriminalvården utökar hos Fastpartner i Norrköping

Fastpartner har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Kriminalvården avseende ytterligare 1.587 kvm i fastigheten Amerika 3. De undertecknade tidigare i år ett hyresavtal på 2.265 kvm i samma fastighet, vilket innebär att de nu hyr totalt 3.852 kvm. Det handlar om en av Fastpartners största fastigheter, med totalt nästan 50.000 kvm lokaler.

Annons

Fastigheten är belägen mellan Sjötullsgatan och Lindövägen nära den inre hamnen i Norrköping.

Ombyggnationer och anpassningar pågår redan och kommer att fortgå under början av nästa år. För att få en så hållbar renovering som möjligt har man valt att återanvända material som tidigare sparats inom fastigheten.

Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till cirka 49.600 kvadratmeter och i och med dessa uthyrningar kommer fastigheten snart att vara fullt uthyrd. Fastigheten, som är en av Fastpartners allra största sett till lokalytan, erbjuder moderna och multifunktionella industriytor med en attraktiv blandning av kontors-, lager- och produktionsytor. Andra hyresgäster i huset är Packoplock Scandinavia, NCC, Tupac, Johnson Controls System och Promotionhuset.

– Det känns roligt och hedrande att Kriminalvården vill utöka sina ytor hos oss och ge oss utökat förtroende i lokalfrågan, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Fastpartner förvärvade den aktuella fastigheter från CA Fastigheter 2015.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

Valt 12 kommuner för satsning – värvar toppolitiker

Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.

Trianon köper för 240 mkr

Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.

Bildextra: Byggstartar på Kungsholmen

Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.

Hyrt ut hela 11.000 kvm i city – efter att Spotify lämnat

Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.

FV avslöjar: 20 stora försäljningar som kan vänta

FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.

Köper stor förfallen fastighet i framtidsläge

Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.

Southbays sjätte investering – köper från Slättö

18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill dubbla.

 Tillbaka till förstasidan