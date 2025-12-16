Kriminalvården utökar hos Fastpartner i Norrköping

Fastpartner har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Kriminalvården avseende ytterligare 1.587 kvm i fastigheten Amerika 3. De undertecknade tidigare i år ett hyresavtal på 2.265 kvm i samma fastighet, vilket innebär att de nu hyr totalt 3.852 kvm. Det handlar om en av Fastpartners största fastigheter, med totalt nästan 50.000 kvm lokaler.

Fastigheten är belägen mellan Sjötullsgatan och Lindövägen nära den inre hamnen i Norrköping.

Ombyggnationer och anpassningar pågår redan och kommer att fortgå under början av nästa år. För att få en så hållbar renovering som möjligt har man valt att återanvända material som tidigare sparats inom fastigheten.

Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till cirka 49.600 kvadratmeter och i och med dessa uthyrningar kommer fastigheten snart att vara fullt uthyrd. Fastigheten, som är en av Fastpartners allra största sett till lokalytan, erbjuder moderna och multifunktionella industriytor med en attraktiv blandning av kontors-, lager- och produktionsytor. Andra hyresgäster i huset är Packoplock Scandinavia, NCC, Tupac, Johnson Controls System och Promotionhuset.

– Det känns roligt och hedrande att Kriminalvården vill utöka sina ytor hos oss och ge oss utökat förtroende i lokalfrågan, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Fastpartner förvärvade den aktuella fastigheter från CA Fastigheter 2015.